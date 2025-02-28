«Он хотел сделать хорошие трансферы зимой, что-то не получилось, он взял удар на себя. Очень уважительно к нему отношусь, он выходит и говорит сам, берет удар на себя и объясняет. Это заслуживает уважения. Люди на то и люди, что могут ошибаться. Плохо, когда появляется «мы» и «мы ошиблись». А когда кто-то выходит и становится под удар, не хочется критиковать. Деньги были, но не получилось. Не готов его пинать за это», — заявил Гурцкая «РБ Спорт».
Этой зимой «Зенит» пополнил свои ряды несколькими футболистами. В их числе — вингер Луис Энрике и полузащитник Саша Зделар.
Кроме того, «Зенит» привлек на правах аренды правого защитника Огнена Мимовича и вернул в свои ряды центрального защитника Ваню Дркушича.
Также интерес клуба был направлен на таких игроков, как Родриго Саласар, Жедсон Фернандеш и Матеус Перейра, которые могли бы усилить состав и помочь «Зениту» в весенней части Российской Премьер-Лиги.
Гурцкая: Медведев заслуживает уважения за то, что взял удар на себя за трансферную компанию
Футбольный функционер Тимур Гурцкая оценил поступок председателя правления «Зенита» Александра Медведева, который взял ответственность за неудачные трансферы клуба в зимнее окно.
Фото: ФК "Зенит"