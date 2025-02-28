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Гурцкая: точечно "Динамо" закрыло две проблемные позиции

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о трансферной политике московского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо"
"Есть минус в том, что новички приехали поздно. Но по Глебову у меня вообще вопросов нет, он готовился в хороших условиях. Чтобы выстроить отношения внутри команды, ему нужны две недели тренировок. По Касересу вопросов меньше, но он приехал на ходу, из действующего чемпионата. Точечно "Динамо" закрыло две проблемные позиции", - цитирует Гурцкая "РБ Спорт".

Этой зимой московское "Динамо" приобрело полузащитника Данила Глебова и флангового защитника Хуана Касереса. После 18-ти сыгранных туров бело-голубые занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 35-ю набранными очками. В воскресенье, 2-го марта, "Динамо" сыграет на выезде с "Ростовом" в 19-м туре чемпионата России.

Команде Марцела Лички предстоит провести две встречи с московским ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Напомним, что действующим обладателем трофея является петербургский "Зенит". Также команда Сергея Семака является бессменным чемпионом страны на протяжении шести лет кряду.

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