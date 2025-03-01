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Морозов: Миранчуки, возможно, заиграли бы в "Барселоне", если бы остались в "Спартаке"

Бывший тренер "Спартака" Геннадий Морозов предположил, как сложились бы карьеры полузащитников Антона и Алексея Миранчуков, если бы они остались в академии красно-белых.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Миранчуки могли бы заиграть в "Спартаке". Может, уход им пошёл на пользу, но, может, и нет. Возможно, если бы Миранчуки остались в "Спартаке", то заиграли бы в "Барселоне". Это достойные и умные футболисты", - цитирует Морозова Legalbet.

Полузащитники сборной России Алексей и Антон Миранчуки являются воспитанниками московского "Локомотива". Оба футболиста сменили команды в летнее трансферное окно. Антон Миранчук покинул "Локомотив" свободным агентом и перешел в швейцарский "Сьон". Алексей Миранчук сменил итальянскую "Аталанту" на американскую "Атланту".

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