"Есть что сказать Дзюбе сейчас? Он - хороший футболист, провел хороший матч. Я его всячески поддерживаю. По поводу его рекордов, я с ним не общаюсь на такие темы", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".
В рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги, который состоялся в субботу, 1 марта, "Акрон" на выезде уступил "Пари НН" со счетом 1:2. Артем Дзюба, представляющий тольяттинский клуб, сумел забить гол, что позволило ему сравняться с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Оба игрока имеют на данный момент в своем активе по 233 гола.
Тедеев: по поводу рекордов Дзюбы, я с ним не общаюсь на такие темы
Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев признался, что не общается с нападающим Артемом Дзюбой на тему личных рекордов игрока.
Фото: ФК "Акрон"