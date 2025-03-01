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Тедеев: по поводу рекордов Дзюбы, я с ним не общаюсь на такие темы

Главный тренер "Акрона" Заурбек Тедеев признался, что не общается с нападающим Артемом Дзюбой на тему личных рекордов игрока.
Фото: ФК "Акрон"
"Есть что сказать Дзюбе сейчас? Он - хороший футболист, провел хороший матч. Я его всячески поддерживаю. По поводу его рекордов, я с ним не общаюсь на такие темы", - цитирует Тедеева "Матч ТВ".

В рамках девятнадцатого тура российской Премьер-лиги, который состоялся в субботу, 1 марта, "Акрон" на выезде уступил "Пари НН" со счетом 1:2. Артем Дзюба, представляющий тольяттинский клуб, сумел забить гол, что позволило ему сравняться с Александром Кержаковым в списке лучших бомбардиров в истории российского футбола. Оба игрока имеют на данный момент в своем активе по 233 гола.

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