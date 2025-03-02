Булыкин: такого игрока, как Тюкавин, в концовке чемпионата, когда нужно биться за золото, "Динамо" будет не хватать

— В целом погодные условия и поле были не очень хорошие для футбола. При этом было много борьбы, в которой "Ростов" очень хорошо себя показал. И в движении, и в прессинге он был очень неплох. Но ничья, думаю, закономерна. Команды имели хорошие возможности, но сыграли вничью.
— Насколько сложно придется "Динамо" без Тюкавина, если подозрение на повреждение крестообразной связки у футболиста подтвердится?
— Любая травма - это плохо, особенно у лидеров клуба. Понятно, что сейчас будут выяснять, что это. Конечно, травма - это большая трудность для "Динамо" и Тюкавина. Тем более в концовке, когда нужно биться за золотые медали. Конечно, такого игрока будет не хватать. На него многие надеятся и верят. Травма никому не нужна.
Виктория Яковлева, Rusfootball.info