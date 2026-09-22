Селюк: Даку - игрок одной команды, это промах "Спартака"

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"Переход в "Спартак" — это большая ошибка. Даку — игрок одной команды. Когда вся команда играет на него, он может многое сделать. Даку индивидуалист, а "Спартак" — это команда, где любой должен забивать", — заявил Селюк.