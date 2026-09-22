Селюк: Даку - игрок одной команды, это промах "Спартака"

"Переход в "Спартак" — это большая ошибка. Даку — игрок одной команды. Когда вся команда играет на него, он может многое сделать. Даку индивидуалист, а "Спартак" — это команда, где любой должен забивать", — заявил Селюк.
Агент также обратил внимание на объем работы форварда без мяча и считает, что в этом компоненте Даку не соответствует требованиям красно-белых.
"Некоторые футболисты выполняют большой объем работы, если на них не играть. Албанец не из таких. Трансфер Даку — это промах "Спартака"", — добавил Селюк.
После перехода в московский клуб Даку забил один мяч в девяти проведенных встречах.
Источник: Metaratings