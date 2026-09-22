Селюк: Даку - игрок одной команды, это промах "Спартака"

Футбольный агент Дмитрий Селюк считает, что Мирлинд Даку не подходит "Спартаку", поскольку привык к игре команды, выстроенной вокруг него.
Фото: РИА Новости / Алексей Филиппов
Селюк назвал переход Даку из "Рубина" в "Спартак" ошибкой. По мнению агента, сильные стороны албанского нападающего проявляются прежде всего тогда, когда партнеры постоянно играют на него.

"Переход в "Спартак" — это большая ошибка. Даку — игрок одной команды. Когда вся команда играет на него, он может многое сделать. Даку индивидуалист, а "Спартак" — это команда, где любой должен забивать", — заявил Селюк.

Агент также обратил внимание на объем работы форварда без мяча и считает, что в этом компоненте Даку не соответствует требованиям красно-белых.

"Некоторые футболисты выполняют большой объем работы, если на них не играть. Албанец не из таких. Трансфер Даку — это промах "Спартака"", — добавил Селюк.

После перехода в московский клуб Даку забил один мяч в девяти проведенных встречах.

Источник: Metaratings

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • -2
  • Не нравится