"Локомотив" объявил, что Евгений Морозов пропустит сборы сборной России

"Евгений Морозов пропустит сборы национальной команды России. Наш защитник не сможет принять участие в матчах сборной с Ираном, Намибией и Нигерией по медицинским показаниям. Он находится в расположении клуба, где проходит восстановление", — говорится в сообщении "Локомотива".
Таким образом, Валерий Карпин не сможет рассчитывать на Морозова сразу в трех предстоящих встречах. В сентябре и октябре сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.
После девяти туров РПЛ "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице.
Источник: пресс-служба "Локомотива"