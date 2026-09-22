"Локомотив" объявил, что Евгений Морозов пропустит сборы сборной России

Защитник "Локомотива" Евгений Морозов по медицинским показаниям пропустит сбор национальной команды и не поможет ей в матчах с Ираном, Намибией и Нигерией.
Фото: ФК "Локомотив"
Морозов не присоединится к сборной России во время ближайшей международной паузы. Как сообщили в "Локомотиве", футболист остается в расположении московского клуба и занимается восстановлением.

"Евгений Морозов пропустит сборы национальной команды России. Наш защитник не сможет принять участие в матчах сборной с Ираном, Намибией и Нигерией по медицинским показаниям. Он находится в расположении клуба, где проходит восстановление", — говорится в сообщении "Локомотива".

Таким образом, Валерий Карпин не сможет рассчитывать на Морозова сразу в трех предстоящих встречах. В сентябре и октябре сборная России проведет товарищеские матчи с Ираном, Намибией и Нигерией.

После девяти туров РПЛ "Локомотив" занимает 14-е место в турнирной таблице.

Источник: пресс-служба "Локомотива"

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