"Я знал, что уровень РПЛ очень непростой, и мы знали, что будет тяжело в атаке против "Оренбурга". Когда я выходил, Станкович сказал, чтобы я играл так, как играл на тренировках. "Спартак" — клуб, известный во всем в мире. Барко мне много рассказывал про клуб, чемпионат, и это тоже стало фактором при переходе", - приводит слова Солари "Матч ТВ".
Аргентинский вингер Пабло Солари, который стал игроком московского "Спартака" 11 февраля 2025 года, дебютировал в составе красно-белых в официальном матче 2 марта 2025 года. 23-летний футболист в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Оренбургом" вышел на поле на 74-й минуте, заменив Тео Бонгонду, и забил гол на 90+6-й минуте.
Игрок "Спартака" Солари поведал, что Станкович сказал ему перед выходом на поле в матче с "Оренбургом"
Новичок московского "Спартака", аргентинский вингер Пабло Солари поведал, что главный тренер Деян Станкович сказал ему перед выходом на поле на замену в матче 19-го тура РПЛ с "Оренбургом".
Фото: ФК "Спартак"