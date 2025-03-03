«Какой кредит доверия новому главному тренеру Джонатану Альбе? Полный. Мы — одна команда: тренерский штаб, игроки и руководство. Была ли рекомендация от Карпина назначить Альбу? Мы обсуждали с ним это назначение, но решение, конечно, было за руководством клуба», — заявил Рыскин «РБ Спорт».
Джонатан работал в штабе Валерия Карпина с начала 2018-го года в должности главного аналитика. В 2021-м вместе с Карпиным перешел в национальную команду России, а в 2022-м вернулся в «Ростов».
В первом матче весенней части Российской Премьер-Лиги под руководством испанского специалиста «Ростов» сыграл вничью с «Динамо» со счётом 1:1.
Следующий матч команда проведёт 8 марта на стадионе «Газовик», где встретится с «Оренбургом».
Спортивный директор "Ростова" рассказал о кредите доверия к новому главному тренеру
Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что руководство клуба полностью доверяет главному тренеру Джонатану Альбе.
Фото: ФК "Ростов"