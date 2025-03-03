«Никаких впечатлений по Гарсии. Сколько он сделал касаний? Одно или больше? Не припомню моментов с его участием, за исключением того единоборства, где ему футболку порвали. Если сравнивать с дебютом Солари, то это небо и земля. Пока что. Думаю, что Гарсия первое время будет игроком замены. Сильнейшие вышли у «Спартака» в стартовом составе», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».
В 19-м туре чемпионата России красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0). Гарсия появился на поле на 74-й минуте, но не отметился результативными действиями. В то же время другой новичок, Пабло Солари, сумел забить гол за отведенное время.
Свой следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведет 9 марта против казанского «Рубина» на стадионе «Ак Барс Арена».
Корнеев сравнил дебюты Гарсии и Солари: это небо и земля
Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о дебюте новичков «Спартака» Ливайи Гарсии и Пабло Солари в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"