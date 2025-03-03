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Корнеев сравнил дебюты Гарсии и Солари: это небо и земля

Экс-игрок «Барселоны» Игорь Корнеев поделился мнением о дебюте новичков «Спартака» Ливайи Гарсии и Пабло Солари в РПЛ.
Фото: ФК "Спартак"
«Никаких впечатлений по Гарсии. Сколько он сделал касаний? Одно или больше? Не припомню моментов с его участием, за исключением того единоборства, где ему футболку порвали. Если сравнивать с дебютом Солари, то это небо и земля. Пока что. Думаю, что Гарсия первое время будет игроком замены. Сильнейшие вышли у «Спартака» в стартовом составе», — цитирует Корнеева «Матч ТВ».

В 19-м туре чемпионата России красно-белые обыграли «Оренбург» (2:0). Гарсия появился на поле на 74-й минуте, но не отметился результативными действиями. В то же время другой новичок, Пабло Солари, сумел забить гол за отведенное время.

Свой следующий матч в рамках Российской Премьер-Лиги «Спартак» проведет 9 марта против казанского «Рубина» на стадионе «Ак Барс Арена».

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