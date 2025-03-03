«Да и ничего такого в этом не вижу. Медина перешел от нас (ЦСКА) в «Спартак», Илюха Помазун. Имели право. Наше дело — играть в футбол, показывать красивую игру. Кто-то тебя будет любить, кто-то нет. Это личное дело каждого», — заявил Агапов Sport24.
В текущем сезоне Агапов принял участие лишь в пяти матчах Кубка России за ЦСКА, где сумел отметиться одной голевой передачей. В зимнее трансферное окно его взял в аренду «Пари НН», и защитник будет выступать за команду до конца сезона.
По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 1 миллион евро. Его контракт с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2027 года.
Агапов — о переходах из ЦСКА в "Спартак": ничего такого в этом не вижу
Защитник ЦСКА Илья Агапов, который играет за «Пари НН» на правах аренды, высказался по поводу переходов футболистов из ЦСКА в «Спартак», включая вратаря Илью Помазуна и полузащитника Хесуса Медину.
Фото: ФК ЦСКА