«Я провел за «Спартак» хорошие матчи. Правда, этих матчей было маловато. Почему не заиграл в «Спартаке-2»? Так решил тренер Евгений Бушманов. Я чувствовал, что не слабее, что вполне достоин выходить. Понимал ли я решения Бушманова? Был согласен не со всем», — заявил защитник Sport24.
В 2021 году Агапов перешёл из молодёжного состава «Рубина» во вторую команду красно-белы» за 90 тысяч евро. В составе «Спартака-2» он провёл 16 матчей и забил один гол.
Летом 2022 года защитник стал свободным агентом и присоединился к «Пари НН». Однако уже через полгода нижегородский клуб смог продать игрока в ЦСКА за 1,3 миллиона евро.
Агапов рассказал, почему не смог заиграть в "Спартаке": так решил тренер. Я чувствовал, что не слабее
Центральный защитник ЦСКА Илья Агапов, который в данный момент выступает за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, почему ему не удалось проявить себя в «Спартаке-2».
Фото: ФК "Пари НН"