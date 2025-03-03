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Агапов рассказал, почему не смог заиграть в "Спартаке": так решил тренер. Я чувствовал, что не слабее

Центральный защитник ЦСКА Илья Агапов, который в данный момент выступает за «Пари НН» на правах аренды, рассказал, почему ему не удалось проявить себя в «Спартаке-2».
Фото: ФК "Пари НН"
«Я провел за «Спартак» хорошие матчи. Правда, этих матчей было маловато. Почему не заиграл в «Спартаке-2»? Так решил тренер Евгений Бушманов. Я чувствовал, что не слабее, что вполне достоин выходить. Понимал ли я решения Бушманова? Был согласен не со всем», — заявил защитник Sport24.

В 2021 году Агапов перешёл из молодёжного состава «Рубина» во вторую команду красно-белы» за 90 тысяч евро. В составе «Спартака-2» он провёл 16 матчей и забил один гол.

Летом 2022 года защитник стал свободным агентом и присоединился к «Пари НН». Однако уже через полгода нижегородский клуб смог продать игрока в ЦСКА за 1,3 миллиона евро.

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