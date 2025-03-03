«Первый матч после предсезонной подготовки. «Оренбург» показал, что они готовы и выглядели достойно в первом тайме. Если бы не пропущенный гол, то могли зацепить очко. Объективно, «Спартак» сильнее, более мастеровитая команд, и сомнений не было, что дожмут.
Не могу составить четкое понимание по новичкам. Здорово, что Солари сразу забил. Это для него будет триггером в дальнейшем. Парень будет прибавлять. Как мне рассказали, новичками довольны все в команде», — цитирует Титова Metaratings.
Оба новичка «Спартака» — Ливай Гарсия и Пабло Солари — вышли на поле на 74-й минуте матча, когда счёт уже был 1:0 в пользу москвичей. За свои 20 минут на поле Солари стал автором второго гола в игре. Ливай Гарсия не отметился результативными действиями.
Следующий матч «Спартак» проведет 9 марта на выезде против казанского «Рубина».
Титов: не могу составить четкое понимание по новичкам "Спартака"
Экс-игрок «Спартака» Егор Титов поделился впечатлениями о победе красно-белых в 19-м туре РПЛ над «Оренбургом» (2:0).
Фото: ФК "Спартак"