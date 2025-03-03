«Об этом знали три человека: Арутюнянц, я и Джонатан. Не хотели ничего менять, надеемся, курс будет продолжаться. Хотим — это про президента и про меня. Арташес Владимирович просил провести сборы, что самое сложное. Для Джонатана это пока сложно, а вот с подготовкой к матчам у него проблем быть не должно. Он семь лет в клубе», — заявил Карпин телеканалу «Россия 24».
В первом матче под руководством нового главного тренера Джонатана Альбы «Ростов» показал неуступчивую игру и добился ничьей с «Динамо», которое находится выше в турнирной таблице.
После 19 туров «Ростов» набрал 27 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Карпин объяснил, почему покинул "Ростов" прямо перед началом второго круга РПЛ
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о решении «Ростова» назначить испанца Джонатана Альбу на пост главного тренера после его ухода с этого поста.
Фото: ФК "Ростов"