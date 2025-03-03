"В сборной России должны играть российские футболисты. Пускай они будут хуже, чем Сантос. Я против этих вещей, когда дают гражданство. Это дикость! Кто будет смотреть эту сборную, если туда наберут бразильцев? Многие не будут смотреть. Мне будет неинтересно. Зачем нам смотреть на посредственных иностранцев, которые будут играть за Россию? Сильные иностранцы играют за свои сборные. Русские ребята должны играть", - приводит слова Гришина Legalbet.
3 марта Российский футбольный союз опубликовал расширенный список сборной России по футболу на мартовский учебно-тренировочный сбор. В число включенных в этот список футболистов попал капитан и левый защитник петербургского "Зенита" Дуглас Сантос.
Напомним, футболист является уроженцем Бразилии, но в октябре 2024 года после пяти лет был принят в российское гражданство, а после обращения в ФИФА получил разрешение выступать за сборную России и перестал считаться легионером в матчах чемпионата России по футболу.
Гришин - о вызове Сантоса в сборную России: раздача гражданства - это дикость!
Бывший игрок ЦСКА Александр Гришин поделился своим мнением о включении защитника "Зенита" Дугласа Сантоса в расширенный список сборной России.
Фото: ФК "Зенит"