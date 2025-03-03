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Аргентинский юрист угрожает ЦСКА подачей жалобы в ФИФА: трансфер Вильягры незаконен - это скандал

Аргентинский юрист Гонсало Гузман заявил, что трансфер опорного полузащитника Родриго Вильягры в московский ЦСКА из "Ривер Плейт" незаконен.
Фото: Getty Images
"ЦСКА осуществляет трансфер Вильягры незаконно. Клуб намерен подписать игрока вне трансферного периода. У игрока всё ещё есть контракт с "Ривер Плейт". Он не бесплатный. Даже при расторжении контракта Родриго должен заплатить клубу 5 млн и оставить 50% прав "Ривер Плейт". Это скандал. Мы рассматриваем возможность подачи жалобы в ФИФА. Родриго не может быть свободным агентом, "Ривер" купил его за 11 млн евро несколько месяцев назад. ЦСКА ещё не выплатил отступные. Также 50% должны остаться за "Ривер Плейт", — приводит слова Гузмана Legalbet.

Отметим, что юрист сообщил, что ЦСКА первоначально обратился к нему для того, чтобы провести сделку, но в итоге красно-синие обратились в аргентинский клуб напрямую.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "армейцы" полностью договорились с аргентинским "Ривер Плейт" по переходу опорного полузащитника Родриго Вильягры. Как сообщил журналист Иван Карпов, 31 января 24-летний футболист расторг контракт с аргентинским клубом и игрок остался должным оплатить неустойку в размере 11 млн долларов за 100% прав.

"Армейский" клуб, вступив в переговоры, сбил цену до 4 млн долларов за 50% прав. Вильягра ночью 3 марта уже прилетел в Москву для того, чтобы пройти медосмотр и подписать контракт с российским клубом по схеме "4+1".

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