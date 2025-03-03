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Юрист - о трансфере Вильягры: не считаю, что ЦСКА нарушил что-либо

Юрист Илья Зотов прокомментировал информацию о том, что трансфер опорного полузащитника Родриго Вильягры в ЦСКА из аргентинского "Ривер Плейт" незаконен.
Фото: Getty Images
"Я не считаю, что ЦСКА в этом случае нарушил что-либо. Учитывая, что ЦСКА подписывает футболиста вне регистрационного периода, мы исходим из презумпции, что в данный момент футболист не является игроком "Ривер Плейт". Таким образом, полномочия агента по этому вопросу [т.е. по эксклюзивному представлению интересов "Ривер Плейт" при осуществлении трансфера Вильягры в другой клуб] прекратили своё действие", — приводит слова Зотова Legalbet.

Ранее аргентинский юрист Гонсало Гузман, к которому первоначально обращались как к агенту для осуществления трансфера Родриго Вильягры из "Ривер Плейт" в московский ЦСКА, но затем отказались от его услуг, заявил, что рассматривает возможность подачи жалобы в ФИФА, поскольку считает этот трансфер незаконным.

Согласно последним данным СМИ, 24-летний футболист, который в конце января расторг контракт с "Ривер Плейт" и получил статус свободного агента, в ближайшие дни должен подписать контракт с ЦСКА по схеме "4+1". При этом "армейцы" оплатят долг полузащитника перед клубом в размере 4 млн долларов и получат 50% прав на него.

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