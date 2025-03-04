Журавель: Станкович не супертактик. Он гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами

"Спартак" еле-еле обыграл "Оренбург". Красно-белым тяжело взламывать оборону. Три очка прилипли, но есть вопросы. Важная штука от Станковича, что он не поставил новичков в основу. Он дал понять тем игрокам, кто завершал 2024 год: вы начинаете, а на новичков мы посмотрим. Мне кажется, Солари сыграет на позиции Мартинса. Станкович не супертактик. Он, возможно, гуру обнимашек, но нужно не лажать со схемами. В большинстве нужно правильное решение, однако его не было. И пока непонятно, куда воткнут Гарсию", - приводит слова Журавеля "Чемпионат".
В матче 19-го тура сезона-2024/25 Российской Премьер-Лиги московский "Спартак" 2 марта на своём поле выиграл у футбольного клуба "Оренбург" со счётом 2:0. После 19-го тура РПЛ красно-белые с 40 очками делят с петербургским "Зенитом" и футбольным клубом "Краснодар" первое-второе-третье места в турнирной таблице.
В следующем туре "Спартак" 9 марта в гостях встретятся с казанским "Рубином". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:30 по московскому времени.
Сербский специалист Деян Станкович занимает пост главного тренера московского "Спартака" с мая 2024 года. Его действующий контракт с клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26.