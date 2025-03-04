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Metaratings: Даку и Голенкова зимой предлагали "Спартаку" - клуб отказался от них

По информации СМИ, московскому "Спартаку" в зимнее трансферное окно 2025 года предлагали ля подписания форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку и нападающего "Ростова" Егора Голенкова.
Фото: ФК "Рубин"
Сообщается, что спортивный блок красно-белых под руководством Франсиса Кахигао на данный момент отказался от рассмотрения этих кандидатур.

Нападающий "Ростова" Егор Голенков в текущем сезоне принял участие в 21 матче, забил 8 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.

Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в 20 матчах, забил 9 голов, отдал 6 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.

Источник: Metaratings

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