Сообщается, что спортивный блок красно-белых под руководством Франсиса Кахигао на данный момент отказался от рассмотрения этих кандидатур.
Нападающий "Ростова" Егор Голенков в текущем сезоне принял участие в 21 матче, забил 8 голов, отдал 3 голевые передачи и получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 25-летнего футболиста в 2,8 миллиона евро.
Нападающий казанского "Рубина" Мирлинд Даку в текущем сезоне принял участие в 20 матчах, забил 9 голов, отдал 6 голевых передач и получил 4 желтые карточки. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 27-летнего футболиста в 7 миллионов евро.
Источник: Metaratings
Metaratings: Даку и Голенкова зимой предлагали "Спартаку" - клуб отказался от них
По информации СМИ, московскому "Спартаку" в зимнее трансферное окно 2025 года предлагали ля подписания форварда казанского "Рубина" Мирлинда Даку и нападающего "Ростова" Егора Голенкова.
Фото: ФК "Рубин"