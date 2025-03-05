- Крепостное право отменили в 1861 году. У нас хорошие отношения с "Краснодаром". Клуб заинтересован, чтобы их футболисты играли, а не сидели. Никаких договорённостей нет - Кокшаров может принять участие в матче, если тренерский штаб ему доверит, - передаёт слова Удальцова "Чемпионат".
20-летний нападающий Александр Кокшаров в январе 2025 года перешёл из "Краснодара" в "Пари Нижний Новгород" на правах аренды до конца сезона. В своём дебютном матче за волжан против тольяттинского "Акрона" Кокшаров отметился забитым голом.
7 марта "Пари НН" проведёт на своём поле матч 20 тура РПЛ против "Краснодара".
"Крепостное право отменили в 1861 году". Спортдиректор "Пари НН" - о возможности Кокшарова сыграть с "Краснодаром"
Спортивный директор "Пари НН" Александр Удальцов отреагировал на вопрос о возможных ограничениях для арендованного у "Краснодара" форварда Александра Кокшарова сыграть против "быков".
Фото: ФК "Пари НН"