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Николич объяснил, почему сменил тактическую схему ЦСКА

Главный тренер московского ЦСКА Марко Николич объяснил, почему во время зимних сборов поменял тактическую схему команды.
Фото: ПФК ЦСКА
"Эта схема, на мой взгляд, позволит нашей команде лучше прогрессировать. Играть в более острый и современный футбол. Хочу подчеркнуть важный момент. Все говорят, что у ЦСКА сейчас "ромб Марко", тот самый, что раньше был в "Локомотиве". Но это не одно и то же. Футбол изменился, и мои взгляды на определенные вещи также поменялись", - приводит слова Николича Bobsoccer.

Марко Николич занял пост главного тренера московского ЦСКА в июне 2024 года, подписав контракт с "армейцами" на срок до конца сезона-2025/26. Под руководством сербского специалиста красно-синие в 19 матчах Российской Премьер-Лиги набрали 32 очка, которые позволяют команде на данный момент занимать шестое место в турнирной таблице.

Кроме того, ЦСКА продолжает выступление в Кубке России: на стадии 1/2 финала Пути РПЛ "армейцы" в двухматчевом противостоянии сразятся с московским "Динамо".

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