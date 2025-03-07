- Допускаю, что даже могу не начать карьеру тренера. Как-то же 20 лет живу без карьеры тренера, что здесь такого? Помимо меня, еще есть ребята, которые играли на высоком уровне и также не начинали карьеру. Все же это условно и относительно: кому-то повезло, кому-то нет, кому-то помогли где-то друзья и связи.
Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Летом Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо".
Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Последним его клубом стал испанский "Алавес". Также бывший хавбек защищал цвета московского "Спартака", лиссабонской "Бенфики", французских "Кана" и "Страсбура", а также "Сельты". Всего за карьеру игрока Мостовой провел 445, в которых записал на свой счет 116 забитых голов.
Источник: Sport24
"Как-то же 20 лет живу". Мостовой допустил, что может не начать карьеру тренера
Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой заявил, что может не начать работать тренером.
Фото: социальные сети Мостового