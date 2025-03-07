Матчи Скрыть

Лига Европы УЕФА

МатчиНовости
АЗ Алкмар
1 - 0 1 0
ТоттенхэмЗавершен
Фенербахче
1 - 3 1 3
РейнджерсЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 1 1 1
Манчестер ЮнайтедЗавершен
ФКСБ
1 - 3 1 3
ЛионЗавершен
Буде-Глимт
3 - 0 3 0
ОлимпиакосЗавершен
Аякс
1 - 2 1 2
АйнтрахтЗавершен
Виктория П
1 - 2 1 2
ЛациоЗавершен
Рома
2 - 1 2 1
АтлетикЗавершен

Лига конференций УЕФА

Бетис
2 - 2 2 2
ВиторияЗавершен
Мольде
3 - 2 3 2
ЛегияЗавершен
Копенгаген
1 - 2 1 2
ЧелсиЗавершен
Панатинаикос
3 - 2 3 2
ФиорентинаЗавершен
Ягеллония
3 - 0 3 0
Серкль БрюггеЗавершен
Целе
1 - 0 1 0
ЛуганоЗавершен
Пафос
1 - 0 1 0
ЮргорденЗавершен
Борац
1 - 1 1 1
РапидЗавершен

"Как-то же 20 лет живу". Мостовой допустил, что может не начать карьеру тренера

Бывший хавбек сборной России Александр Мостовой заявил, что может не начать работать тренером.
Фото: социальные сети Мостового
- Допускаю, что даже могу не начать карьеру тренера. Как-то же 20 лет живу без карьеры тренера, что здесь такого? Помимо меня, еще есть ребята, которые играли на высоком уровне и также не начинали карьеру. Все же это условно и относительно: кому-то повезло, кому-то нет, кому-то помогли где-то друзья и связи.

Напомним, ранее сообщалось, что 56-летний Александр Мостовой получил тренерскую лицензию УЕФА категории "А". Летом Мостовой проходил стажировку в московском "Динамо".

Мостовой завершил карьеру футболиста в 2005 году. Последним его клубом стал испанский "Алавес". Также бывший хавбек защищал цвета московского "Спартака", лиссабонской "Бенфики", французских "Кана" и "Страсбура", а также "Сельты". Всего за карьеру игрока Мостовой провел 445, в которых записал на свой счет 116 забитых голов.

Источник: Sport24

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится