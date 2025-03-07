«Почему Аленичев уже шестой год без клуба? Во второй лиге у Димы варианты есть. Вот и в этом сезоне звали команды, выступающие в «Золоте» и «Серебре». Но Аленичеву там работать неинтересно. Ждет более статусных предложений. Хотя бы из первой лиги», — заявил Маньяков «СЭ».
В 2010 году Дмитрий Аленичев начал свою тренерскую карьеру, став наставником юношеской сборной России U18. Вскоре после этого он был приглашён в тульский «Арсенал», где провёл четыре года.
Затем ему предложили занять должность главного тренера московского «Спартака», где он сам выступал в бытность игроком. Однако, проработав в команде всего один год, он покинул её.
Последним на данный момент местом работы Аленичева стал красноярский «Енисей», где он трудился до июня 2019 года.
Маньяков сообщил, почему Аленичев уже шестой год не тренирует футбольные клубы
Российский футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах долгого отсутствия Дмитрия Аленичева в тренерской практике.
Фото: ФК "Спартак"