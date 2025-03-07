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Маньяков сообщил, почему Аленичев уже шестой год не тренирует футбольные клубы

Российский футбольный агент Александр Маньяков рассказал о причинах долгого отсутствия Дмитрия Аленичева в тренерской практике.
Фото: ФК "Спартак"
«Почему Аленичев уже шестой год без клуба? Во второй лиге у Димы варианты есть. Вот и в этом сезоне звали команды, выступающие в «Золоте» и «Серебре». Но Аленичеву там работать неинтересно. Ждет более статусных предложений. Хотя бы из первой лиги», — заявил Маньяков «СЭ».

В 2010 году Дмитрий Аленичев начал свою тренерскую карьеру, став наставником юношеской сборной России U18. Вскоре после этого он был приглашён в тульский «Арсенал», где провёл четыре года.

Затем ему предложили занять должность главного тренера московского «Спартака», где он сам выступал в бытность игроком. Однако, проработав в команде всего один год, он покинул её.

Последним на данный момент местом работы Аленичева стал красноярский «Енисей», где он трудился до июня 2019 года.

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