"Файзуллаев – хороший футболист, вопросов нет. Но ему не хватает физических данных. Таких игроков много найти в Испании и так далее. Но Хусанов и Шомуродов отличаются. Чем? Например, Хусанов очень быстрый и он под метр девяносто. Файзуллаев более техничен, но не так атлетичен. Но на любого футболиста есть свой покупатель", - приводит слова Селюка "Спорт День за Днем".
Узбекский полузащитник Аббосбек Файзуллаев выступает за московский ЦСКА с августа 2023 года. В текущем сезоне хавбек в общей сложности принял участие в 24 официальных матчах, в которых забил 3 гола, отдал 6 голевых передач, получил 1 желтую карточку.
Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 21-летнего футболиста в 8 миллионов евро. Его действующий контракт с "армейским" клубом рассчитан на срок до конца сезона-2025/26 с возможностью его продления на ещё один год.
Селюк рассказал, чем Файзуллаев отличается от Хусанова
Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился своим мнением о возможности продать за хорошие деньги в европейский клуб полузащитника ЦСКА Аббосбека Файзуллаева.
Фото: ПФК ЦСКА