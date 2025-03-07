— Делал прогнозы и поставил на 1:2 в пользу "Спартака".
— У "Рубина" совсем нет шансов?
— Нет, если бы я сказал 0:3, тогда у "Рубина" не было бы шансов. Я сказал 1:2, поэтому как нет шансов? Тут может быть 1:2, может — 1:1. Просто "Спартак"-то сильнее. Если "Спартак" всех обыгрывает, уже серию выдал из семи побед подряд.
В ближайшее воскресенье, 9 марта, казанский "Рубин" на своем домашнем стадионе "Ак Барс Арена" в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 сыграет против московского "Спартака". Стартовый свисток в этой встрече должен прозвучать в 19:30 по московскому времени. На данный момент в активе "Спартака" 40 очков, а "Рубин" располагает 26-ю очками.
Источник: "Матч ТВ"
Александр Мостовой предсказал результат матча "Рубин" - "Спартак"
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой сделал предположение, каким образом завершится матч 20-го тура РПЛ между казанским "Рубином" и московским "Спартаком".
Фото: ФК "Спартак"