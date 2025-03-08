Пономарев: "Ахмат" очень симпатично играл с "Локомотивом". Грозненцы могли выиграть этот матч

"Хороший матч получился. Со стороны "Ахмата" вообще великолепный: ребята играли в очень зрелый футбол. И самоотверженно, и с технической стороны все в порядке. В первом тайме игра в принципе была ровная, даже "Локомотив" чуть переигрывал, а во втором уже "Ахмат" очень здорово играл. Мог забить гол и выиграть этот матч. Большой плюс "Ахмату" за эту игру можно поставить. Очень симпатично играли они, я даже за них переживал", - цитирует Пономарева "Матч ТВ".
Вчера, 7-го марта, грозненский "Ахмат" на выезде сыграл вничью с московским "Локомотивом" в матче 20-го тура чемпионата России. Забитыми мячами отметились: Алексей Батраков и Максим Самородов.
После 20-ти сыгранных туров грозненцы располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 17-ю набранными очками в своем активе. В 21-м туре Российской Премьер-Лиги команда Сергея Ташуева сыграет на выезде с подмосковными "Химками". "Ахмату" предстоит провести выездную встречу с "Краснодаром" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.
Московский "Локомотив" занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России с 37-ю набранными очками. Команда Михаила Галактионова сыграет на своем поле с московским "Динамо" в 21-м туре чемпионата России. "Железнодорожникам" предстоит сыграть на выезде с махачкалинским "Динамо" в четвертьфинале Пути регионов Кубка России.