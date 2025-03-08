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"Голы были нелогичными". Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев прокомментировал разгромное поражение команды

Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Динамо" со счётом 0:4.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
"Мы допустили большое количество грубых ошибок в обороне. Работа команды была сведена на нет. Отсюда и результат. Начали неплохо, прессинговали, это работало. Голы были нелогичными. Не понимаю, как залетел первый мяч. Ребята старались, в этом не упрекнешь. Где-то и Лещук спас свою команду", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".

Махачкалинское "Динамо" в субботу, 8 марта, на выезде в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречалось с московским "Динамо" и потерпело поражение с крупным счётом - 0:4. После этого матча у дагестанского клуба в активе осталось 18 очков, с которыми команда на данный момент располагается на тринадцатой строчке.

В следующем туре команда из Махачкалы 15 марта на своем поле сыграет против самарских "Крыльев Советов".

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