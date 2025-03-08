"Мы допустили большое количество грубых ошибок в обороне. Работа команды была сведена на нет. Отсюда и результат. Начали неплохо, прессинговали, это работало. Голы были нелогичными. Не понимаю, как залетел первый мяч. Ребята старались, в этом не упрекнешь. Где-то и Лещук спас свою команду", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" в субботу, 8 марта, на выезде в рамках 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 встречалось с московским "Динамо" и потерпело поражение с крупным счётом - 0:4. После этого матча у дагестанского клуба в активе осталось 18 очков, с которыми команда на данный момент располагается на тринадцатой строчке.
В следующем туре команда из Махачкалы 15 марта на своем поле сыграет против самарских "Крыльев Советов".
"Голы были нелогичными". Тренер "Динамо" Махачкала Биджиев прокомментировал разгромное поражение команды
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал поражение своей команды в матче 20-го тура РПЛ сезона-2024/25 с московским "Динамо" со счётом 0:4.
Фото: ФК "Динамо" Махачкала