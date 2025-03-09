Беленов - о красной карточке Якимова в матче с "Зенитом": если давать такие удаления, надо с футболом заканчивать

- Удаление Якимова в первом тайме? Вообще не понял за что, если честно. Мяч катился по бровке, человеку до наших ворот еще надо было бежать 40 метров. Считаю, если давать такие удаления, надо с футболом заканчивать.
В субботу, 8 марта, в Воронеже состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Факел" принимал на своем поле "Зенит". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.
Обслуживала игру судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. В ходе поединка главный судья показал две красные карточки: полузащитнику "Факела" Вячеславу Якимову за фол на форварде Лусиано и игроку сине-бело-голубых Венделу за оскорбительный жест в сторону трибун.
Источник: "Матч ТВ"