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Беленов - о красной карточке Якимова в матче с "Зенитом": если давать такие удаления, надо с футболом заканчивать

Вратарь "Факела" Александр Беленов после матча 20-го тура РПЛ с "Зенитом" высказался об удалении полузащитника Вячеслава Якимова.
Фото: ФК "Факел"
- Удаление Якимова в первом тайме? Вообще не понял за что, если честно. Мяч катился по бровке, человеку до наших ворот еще надо было бежать 40 метров. Считаю, если давать такие удаления, надо с футболом заканчивать.

В субботу, 8 марта, в Воронеже состоялся матч 20-го тура российской Премьер-лиги, в котором "Факел" принимал на своем поле "Зенит". Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Обслуживала игру судейская бригада во главе с Виталием Мешковым. В ходе поединка главный судья показал две красные карточки: полузащитнику "Факела" Вячеславу Якимову за фол на форварде Лусиано и игроку сине-бело-голубых Венделу за оскорбительный жест в сторону трибун.

Источник: "Матч ТВ"

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