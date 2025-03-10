«Не слежу за французской политикой никак. Сейчас я живу в России, в Грозном. Поэтому я слежу только за политикой Кадырова и Путина!» — заявил Гандри «СЭ».
В феврале 2024 года Гандри перешёл в грозненский клуб из команды, выступающей в чемпионате ОАЭ. В текущем сезоне он провёл 22 матча во всех турнирах и забил три гола. Его контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2026 года. По данным Transfermarkt, текущая рыночная стоимость 30-летнего защитника составляет 900 тысяч евро.
Стоит отметить, что Гандри имеет двойное гражданство — французское и тунисское.
Гандри: французской политикой не интересуюсь, слежу только за Кадыровым и Путиным
Защитник «Ахмата» Надер Гандри рассказал, что не следит за политической ситуацией во Франции.
Фото: ФК "Ахмат"