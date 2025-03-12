"Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из?за состояния здоровья. Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления", - приводит слова Семака "Матч ТВ".
Полузащитник "Зенита" Вендел 12 марта пропустил матч петербургского клуба с "Ростовом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.
8 марта бразильский хавбек во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Факелом" был удален за оскорбительный жест в адрес трибун. Позднее наставник "Зенита" обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма. Удаление Вендела будет рассмотрено на заседании КДК РФС, запланированном на четверг, 13 марта.
Семак: все латиноамериканские футболисты эмоциональные, Венделу обидно, он переживает
Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, как себя морально чувствует полузащитник петербургского клуба Вендел после ситуации в Воронеже.
Фото: ФК "Зенит"