Матчи Скрыть

Кубок России

Новости
Урал
1 - 0 1 0
РубинЗавершен
Акрон
2 - 3 2 3
СпартакЗавершен
Ростов
0 - 1 0 1
ЗенитЗавершен
ЦСКА
2 - 1 2 1
ДинамоЗавершен

Лига Чемпионов УЕФА

МатчиНовости
Лилль
1 - 2 1 2
Боруссия ДЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
ПСВ1 тайм
Атлетико
1 - 0 1 0
Реал Мадрид1 тайм
Астон Вилла
0 - 0 0 0
Брюгге1 тайм

Семак: все латиноамериканские футболисты эмоциональные, Венделу обидно, он переживает

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак ответил на вопрос, как себя морально чувствует полузащитник петербургского клуба Вендел после ситуации в Воронеже.
Фото: ФК "Зенит"
"Знаете, все латиноамериканские футболисты эмоциональные. Ему обидно, он переживает, но не приехал из?за состояния здоровья. Не могу сказать, как все серьезно. Это заболевание из разряда ОРВИ. Не буду судить о сроках выздоровления", - приводит слова Семака "Матч ТВ".

Полузащитник "Зенита" Вендел 12 марта пропустил матч петербургского клуба с "Ростовом" в 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России сезона-2024/25.

8 марта бразильский хавбек во втором тайме матча 20-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с "Факелом" был удален за оскорбительный жест в адрес трибун. Позднее наставник "Зенита" обвинил болельщиков воронежской команды в проявлении расизма. Удаление Вендела будет рассмотрено на заседании КДК РФС, запланированном на четверг, 13 марта.

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 7
  • Нравится
  • -5
  • Не нравится