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Койта: если ЦСКА захочет продать меня в "Спартак", я приму это решение

Нападающий ЦСКА Секу Койта заявил, что за ним следят клубы из топ-5 европейских лиг, однако он сосредоточен на игре за московский клуб.
Фото: ФК ЦСКА
«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — цитирует Койту «РБ Спорт».

Напомним, что ранее парагвайский полузащитник Хесус Медина и российский вратарь Илья Помазун перешли из ЦСКА в московский «Спартак» напрямую.

Секу Койта стал игроком «армейцев» летом 2024 года. В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Контракт малийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

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