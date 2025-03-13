Койта: если ЦСКА захочет продать меня в "Спартак", я приму это решение

«Что буду делать, если мною заинтересуется «Спартак»? Я не знаю, какое у меня будет будущее. Все будет зависеть от желания ЦСКА: если клуб захочет продать меня в «Спартак», я приму это решение. Если они не захотят меня отпускать, я останусь в ЦСКА», — цитирует Койту «РБ Спорт».
Напомним, что ранее парагвайский полузащитник Хесус Медина и российский вратарь Илья Помазун перешли из ЦСКА в московский «Спартак» напрямую.
Секу Койта стал игроком «армейцев» летом 2024 года. В текущем сезоне 25-летний форвард принял участие в 23 матчах во всех турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Контракт малийского игрока с клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.