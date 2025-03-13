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Орлов рассказал, какую задачу "Зениту" нужно решить в матче со "Спартаком"

Спортивный журналист Геннадий Орлов высказался о предстоящем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 между московским "Спартаком" и петербургским "Зенитом".
Фото: ФК "Спартак"
"У "Зенита" сейчас очень сложная задача — как нейтрализовать Барко. Он же ведёт игру "Спартака". И посмотрите, как физически готов: держит темп все 90 минут, а если надо, то и больше. Он всё время развивает атаку. Как его встречать, какие ловушки ставить — ох какая это забота тренерского штаба "Зенита"! Но если Семак решит проблему Барко, это будет успех", - приводит слова Орлова "Чемпионат".

Петербургский "Зенит" в воскресенье, 16 марта, на выезде проведет матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 с московским "Спартаком". Стартовый свисток должен прозвучать в 19:45 по московскому времени.

После 20-го тура РПЛ "Зенит", имея в активе 43 очка, располагается на втором месте в турнирной таблице, а "Спартак", набрав в 20 матчах 40 очков, в настоящее время занимает третье место.

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