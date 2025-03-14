"Отсутствие Вендела, конечно, повлияет на "Зенит". Он футболист качественный. Но у команды на каждую позицию по два игрока. Свет клином на нём не сошёлся. Если они хотят выиграть чемпионат, продемонстрировать своё превосходство, должны показывать свой уровень даже без Вендела", - цитирует Ледяхова "Чемпионат".
Напомним, что в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом" (0:2) полузащитник петербуржцев Вендел был удален за демонстрирование неприличного жеста болельщикам. Бразилец был дисквалифицирован на две игры (один матч - условно).
В воскресенье, 16-го марта, команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России. После 20-ти сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 40 очками в своем активе.
Ледяхов: на Венделе свет клином не сошелся, у "Зенита" на каждую позицию по два игрока
Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал дисквалификацию полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"