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Ледяхов: на Венделе свет клином не сошелся, у "Зенита" на каждую позицию по два игрока

Российский тренер Игорь Ледяхов прокомментировал дисквалификацию полузащитника "Зенита" Вендела.
Фото: ФК "Зенит"
"Отсутствие Вендела, конечно, повлияет на "Зенит". Он футболист качественный. Но у команды на каждую позицию по два игрока. Свет клином на нём не сошёлся. Если они хотят выиграть чемпионат, продемонстрировать своё превосходство, должны показывать свой уровень даже без Вендела", - цитирует Ледяхова "Чемпионат".

Напомним, что в матче 20-го тура Российской Премьер-Лиги между "Факелом" и "Зенитом" (0:2) полузащитник петербуржцев Вендел был удален за демонстрирование неприличного жеста болельщикам. Бразилец был дисквалифицирован на две игры (один матч - условно).

В воскресенье, 16-го марта, команда Сергея Семака сыграет на выезде с московским "Спартаком" в 21-м туре чемпионата России. После 20-ти сыгранных туров петербуржцы занимают второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 43-мя набранными очками, красно-белые располагаются на третьей строчке с 40 очками в своем активе.

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