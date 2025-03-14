– Вы бы хотели, чтобы сборная Бразилии провела товарищеский матч с Россией?
– Было бы круто. Будет очень интересно посмотреть такой матч. Я думаю, получилась бы хорошая игра, - цитирует Роналдо "РБ Спорт".
Сборная Бразилии на данный момент занимает 5-е место в рейтинге сборных ФИФА, национальная команда России располагается на 34-й строчке. Напомним, что сборная России и российские клубы отстранены от участия в международных соревнованиях с февраля 2022 года.
В 2024 году национальная команда России одержала пять сухих побед в пяти товарищеских матчах. Победа над Брунеем со счетом 11:0 стала самой крупной в истории сборной России. В марте команда Валерия Карпина проведет товарищеские матчи с командой Гренады и Замбии. В июне сборная России примет на своем поле Нигерию, а также сыграет на выезде с Белоруссией.
Роналдо: будет круто, если сборная России сыграет с Бразилией
Нападающий "Ростова" Роналдо считает хорошей идеей провести товарищеский матч между сборной России и Бразилии.
Фото: РФС