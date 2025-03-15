"Ребята провели качественный матч, отработали достаточно качественно в обороне и в атаке, что вылилось соответственно в забитые мячи. Я думаю, что результат по игре, у нас получилось многое из того, что мы задумали. После удаления у соперника мы перестроились, проанализировали ситуацию и сняли все вопросы", - приводит слова Биджиева "Матч ТВ".
Махачкалинское "Динамо" 15 марта в рамках 21-го тура чемпионата России по футболу сезона-2024/25 на своем поле принимало самарские "Крылья Советов". Игра закончилась победой бело-голубых со счётом 4:0. Благодаря этой победе "Динамо" набрало 21 очко и поднялось на десятое место в турнирной таблице. В следующем туре подопечные Хасанби Биджиева 29 марта в гостях сыграют против московского ЦСКА.
Тренер "Динамо" Махачкала - о победе над "Крыльями Советов": результат по игре
Главный тренер махачкалинского "Динамо" Хасанби Биджиев прокомментировал победу своей команды в матче 21-го тура РПЛ сезона-2024/25 с самарскими "Крыльями Советов".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала