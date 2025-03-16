«Пенальти в первом тайме, как мне кажется, не было. Судья мог удалить Рябчука, по мне, это вторая жёлтая. Что касается офсайда, то тяжело сказать. Из того, что видел я, единственный повтор — похоже, что коленка Мартинса была ближе к воротам», — цитирует Семака «Чемпионат».
Судил матч Сергей Иванов. В ходе игры он показал шесть желтых карточек: четыре — игрокам «Спартака» и две — футболистам «Зенита».
После 21-го тура «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице с 43 очками, уступая «Спартаку» лишь по дополнительным показателям.
Семак — о работе судей против "Спартака": судья мог удалить Рябчука. Должна быть вторая жёлтая
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о работе арбитра в игре 21-го тура РПЛ против «Спартака» (1:2).
Фото: ФК "Зенит"