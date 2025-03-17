"Я всегда говорил, что "Зенит" все равно станет чемпионом. Да, "Спартак" обыграл "Зенит", но команда Семака просто неважно провела матч, но это ничего не значит, потому что команды находятся рядом. Если футболисты "Зенита" начнут играть в полную силу, прибавят во всех компонентах, то вы сами все увидите. Сейчас же можно точно сказать, что на золото претендует три команды — "Зенит", "Краснодар" и "Спартак", - приводит слова Ловчева "Матч ТВ".
Петербургский "Зенит" 16 марта в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2024/25 в выездном матче с московским "Спартаком" потерпел поражение со счётом 1:2.
На данный момент первое место в турнирной таблице чемпионата России занимает футбольный клуб "Краснодар", который в своем активе имеет 46 очков. На второй строчке сейчас располагается московский "Спартак", который в 21 матче набрал 43 очка. Такое же количество очков имеет петербургский "Зенит", который уступает красно-белым по дополнительному показателю - результаты личных встреч (матч первого круга между командами завершился безголевой ничьей).
Ловчев: "Зенит" все равно станет чемпионом, сами все увидите
Бывший игрок сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал поражение петербургского "Зенита" в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком" (1:2).
Фото: ФК "Зенит"