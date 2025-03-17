"Ведутся переговоры о проведении товарищеского матча с европейской сборной, но когда мы о чем-то договоримся и подпишем договор, тогда и объявим об этом", - приводит слова Дюкова "РБ Спорт".
17 марта стартовал очередной учебно-тренировочный сбор национальной команды под руководством тренерского штаба во главе с Валерием Карпиным. У сборной России в планах проведение товарищеских матчей с командами Гренады (19 марта) и Замбии (25 марта). Кроме того, уже сейчас известно, что в июне российская команды сыграет против сборной Нигерии (6 июня) и сборной Белоруссии (10 июня).
Напомним, что с февраля 2022 года сборная России в связи с отстранением от участия в международных соревнованиях вынуждена проводить только товарищеские матчи.
Сборная России может повести товарищеский матч с европейской командой
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился планами о проведении сборной России по футболу в ближайшем будущем товарищеских матчей.
Фото: телеграм-канал сборной России по футболу