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Черданцев: по психологическим причинам "Динамо" не в состоянии играть на результат

Футбольный комментатор и телеведущий Георгий Черданцев поделился своим мнением об игре московского "Динамо" в последних матчах.
Фото: ФК "Динамо" Москва
"У "Динамо" ничего не меняется. Я повторяю это после каждого тура: "Динамо" играет в футбол без какой-либо нацеленности на результат. Думаю, по психологическим причинам команда не в состоянии это делать", - приводит слова Черданцева "Матч ТВ".

Московское "Динамо" под руководством тренерского штаба во главе с чешским специалистом Марцелом Личкой в сезоне-2024/25 набрал 39 очков в 21 матче Российской Премьер-Лиги и на данный момент располагается на пятом месте в турнирной таблице. В следующем туре столичный клуб 29 марта на своем поле сыграет против футбольного клуба "Оренбург".

В розыгрыше Кубка России бело-голубые продолжают участие на стадии 1/2 финала Пути РПЛ: в первом матче с московским ЦСКА динамовцы потерпели поражение со счётом 1:2. Ответная игра состоится в середине апреля.

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