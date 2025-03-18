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20:00
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Аршавин призвал скорее внедрить в РПЛ полуавтоматическую систему определения офсайда

Бывший капитан сборной России Андрей Аршавин прокомментировал споры о возможном офсайде хавбека "Спартака" Кристофера Мартинса, забивший победный гол в матче с "Зенитом".
Фото: ФК "Зенит"
"Проблема в том, что у нас офсайдные точки все еще определяет человек, а значит, фактор субъективности остается. Это человеческий фактор. Мы должны как можно скорее прийти к полуавтоматическому определению офсайда, которое уже существует в мире. Когда определять офсайд будет автомат, футболистам будет не на кого пенять", - приводит слова Аршавина "Матч ТВ".

Процесс внедрения полуавтоматической системы определения положения "вне игры" на высшем мировом уровне был запущен ФИФА в 2021 году. Суть работы данной системы состоит в том, что за фиксацию положения мяча отвечают встроенный датчик и специальные камеры. За работой полуавтоматической системы определения положения "вне игры" следят видеоассистенты арбитра, которые контролируют поступающие сигналы.

Ожидается, что использование данной инновационной технологии позволит повысить точность и сократить время принятия решений о том, был ли игрок в положении "вне игры" или нет.

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