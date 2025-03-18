Карпов: "Факел" не планирует менять тренера в паузу на матчи сборных

Главный тренер «Факела» Сергей Пятибратов сохранит свой пост во время международной паузы.

Фото: ФК "Факел"

13 августа 2024 года Пятибратов был назначен на должность главного тренера «Факела». Под его руководством воронежский клуб провел 17 матчей в РПЛ в которых набрал 13 очков, что является одним из худших показателей. Однако с учетом низкого бюджета команды (€13 млн — самый скромный в лиге) и кадровых потерь зимой (уход Селе и Маркова) «Факел» находится примерно на ожидаемых позициях, сообщает Карпов.



К тому же предсезонная подготовка была нарушена из-за болезней нескольких игроков. Финансовые возможности клуба ограничены, а смена тренера не гарантирует улучшения результатов — прошлогодний пример с Игорем Черевченко, который одержал единственную победу только в пятом матче, подтверждает это.



В клубе считают, что отставка Пятибратова в надежде на эмоциональную встряску слишком рискованна, поэтому на данный момент тренерский штаб остается без изменений.