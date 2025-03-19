"Думаю, мало кто попадет в основной состав, наверное, состав будет новый. Будем определять. 26 игроков для игры много, кто-то может уехать. Дзюба тоже может уехать, у нас четыре нападающих вызваны", - цитирует Карпина "Матч ТВ".
В среду, 19 марта, сборная России принимала на своем поле в Москве Гренаду. Игра завершилась крупной победой хозяев со счетом 5:0. Форвард "Акрона" Артем Дзюба записал на свой счет 1+1 по системе гол плюс пас.
25 марта у команды Валерия Карпина запланирована контрольная встреча против национальной сборной Замбии. Поединок пройдет также на стадионе "Динамо" имени Льва Яшина и начнется в 20:00 по столичному времени.
Карпин - о матче с Замбией: Дзюба может уехать, у нас четыре нападающих вызваны
Наставник сборной России Валерий Карпин рассказал, что форвард Артем Дзюба может покинуть расположения команды до игры против Замбии.
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