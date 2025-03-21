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Защитник "Локомотива" Ньямси: Батраков смог бы заиграть во французской Лиге 1

Центральный защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси рассказал, чей уровень в команде соответствует чемпионату Франции.
Фото: официальный сайт "Локомотива"
"Кто из футболистов "Локомотива" смог бы заиграть в чемпионате Франции? Трудно так сразу и уверенно сказать. Батраков смог бы заиграть во французской лиге. В целом думаю, что у нас много игроков высокого уровня, кто мог бы играть в Лиге 1", - цитирует Ньямси Legalbet.

19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 27 матчах за "Локомотив" в РПЛ и Кубке России. На счету футболиста 12 забитых мячей и 10 результативных передач во всех турнирах, что делает его и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом команды.

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