"Кто из футболистов "Локомотива" смог бы заиграть в чемпионате Франции? Трудно так сразу и уверенно сказать. Батраков смог бы заиграть во французской лиге. В целом думаю, что у нас много игроков высокого уровня, кто мог бы играть в Лиге 1", - цитирует Ньямси Legalbet.
19-летний атакующий полузащитник Алексей Батраков в текущем сезоне принял участие в 27 матчах за "Локомотив" в РПЛ и Кубке России. На счету футболиста 12 забитых мячей и 10 результативных передач во всех турнирах, что делает его и лучшим бомбардиром, и лучшим ассистентом команды.
Защитник "Локомотива" Ньямси: Батраков смог бы заиграть во французской Лиге 1
Центральный защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси рассказал, чей уровень в команде соответствует чемпионату Франции.
Фото: официальный сайт "Локомотива"