"Однозначно, слова Глушенкова о "Зените" подвергнутся критике. Зачем это выносить в прессу? Если он так говорит, значит, хочет покинуть "Зенит". Он хочет подчеркнуть свою персону, чтобы начались разговоры. Возможно, даже его агенты уже начали какие-то переговоры. По крайней мере, "Зенит" выпишет Глушенкову штраф за такие слова. Максим не имеет права так публично говорить о клубе", - приводит слова Деменко "Чемпионат".
Ранее полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков объяснил, что в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком" получил мяч три раза за игру, потому что строго следовал тренерской установке. Кроме того, с его слов, в матче сборной России против команды Гренады он впервые после зимнего перерыва получил удовольствие от футбола.
Глушенков является игроком "Зенита" с лета 2024 года. Его действующий контракт с петербургским клубом рассчитан на срок до конца сезона-2027/28 с возможностью его продления на еще один год. На счету 25-летнего футболиста в составе сине-бело-голубых 17 матчей, 10 голов, 2 голевые передачи.
Деменко: если Глушенков так говорит, значит, хочет покинуть "Зенит"
Бывший игрок сборной России Максим Деменко прокомментировал высказывания полузащитника петербургского "Зенита" Максима Глушенкова.
Фото: ФК "Зенит"