«Все так или иначе пытаются это сделать. Но пока не могут. Хотя это в интересах всех. Писали, что Инфантино начал целую кампанию по возвращении. Если это целая кампания, значит, мы о ней скоро узнаем и услышим. Думаю, что это не самоцель — лишить россиян международного футбола. Просто политическое давление, под которым оказались футбольные международные власти. Думаю, что сейчас мы увидим другие решения. Сейчас возвращение вероятнее, чем было до этого», — цитирует Сорокина «СЭ».
Напомним, что с 2022 года российские клубы и сборные не имеют права участвовать в турнирах ФИФА и УЕФА. С того же времени сборная России проводит только товарищеские матчи, а клубы Российской Премьер-Лиги не выступают в еврокубковых турнирах.
Ранее сообщалось, что президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино инициировал процесс возвращения россиян в мировой футбол. На одном из недавних заседаний Международного совета футбольных ассоциаций швейцарский функционер выразил мнение, что в спорте должны участвовать все страны мира.
Сорокин: возвращение России в международный футбол стало более вероятным
Советник президента РФС Алексей Сорокин высказался о перспективах возвращения российских клубов и сборных на международные турниры.
Фото: РФС