"Когда "Зенит" выигрывал, всё было нормально с ролью Глушенкова на поле. Но Семак же его сейчас поставил не в ворота или защитником. А на поле каждый футболист должен "таскать пианино". Такие высказывания не красят футболистов. Нужно всегда начинать с себя. А то сегодня — не та позиция, вышел не с первых минут, а завтра остальные будут рассказывать то же самое", - приводит слова Юрана "Чемпионат".
Ранее атакующий полузащитник петербургского "Зенита" Максим Глушенков в интервью пожаловался, что в матче 21-го тура РПЛ с московским "Спартаком" лишь три раза получил мяч, потому что выполнял тренерскую установку на игру. А первый раз после зимнего перерыва получил кайф от футбола в матче сборной России против команды Гренады. Хотя до этого он принял участие в трех официальных матчах за "Зенит".
Позднее в СМИ появилась информация о том, что между Глушенковым и главным тренером команды Сергеем Семаком в раздевалке после матча, который завершился поражением сине-бело-голубых со счётом 1:2, случился конфликт. При этом и футболист, и специалист опровергли данные сообщения.
Юран: Семак же Глушенкова не в ворота поставил - на поле каждый футболист должен "таскать пианино"
Футбольный тренер Сергей Юран высказался о роли атакующего полузащитника Максима Глушенкова в петербургском "Зените".
Фото: ФК "Зенит"