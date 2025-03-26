"В "Ростове" после ухода Карпина чуть спало напряжение — буквально на 10%. Джонни чуть отпустил команду, поэтому более спокойно", - цитирует Комличенко "Чемпионат".
Напомним, что в конце февраля Валерий Карпин покинул пост главного тренера "Ростова" - специалист продолжает занимать аналогичную должность в сборной России. Новым главным тренером южан стал Джонатан Альба, ранее работавший в тренерском штабе Карпина.
После 21-го сыгранного тура "Ростов" располагается на 8-й строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 30-ю набранными очками в своем активе.
Комличенко: в "Ростове" после ухода Карпина чуть спало напряжение
Нападающий "Ростова" Николай Комличенко рассказал о состоянии команды после ухода Валерия Карпина.
Фото: ФК "Ростов"