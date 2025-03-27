Личка: "Оренбург" для меня домашняя команда, уважаю людей, работающих в клубе

«Оренбург» для меня — это как бы домашняя команда, потому что я там работал три года. Ко мне очень хорошо относились. Можно сказать, все, кто работал тогда в клубе, работают и сейчас. Да, они находятся в сложной ситуации, но у меня всегда будет хорошее отношение к людям, работающим в этом клубе», — заявил Личка «Матч ТВ».
Марцел Личка занимал должность главного тренера футбольного клуба «Оренбург» с 2020 по 2023 год. За это время команда провела 117 матчей, одержав 67 побед, 18 раз сыграв вничью и потерпев 31 поражение.
В своём первом сезоне под руководством Лички «Оренбург» занял второе место в ФНЛ, однако не смог пройти процедуру лицензирования и остался в лиге вместо повышения в Премьер-Лигу.
В сезоне 2021/22 команда сохранила свой состав и заняла третье место в ФНЛ, что позволило ей участвовать в стыковых матчах. В этих матчах «Оренбург» обыграл «Уфу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч и вернулся в Премьер-лигу. Уже в новом сезоне команда смогла занять седьмое место в Российской Премьер-Лиге, после чего Марцел Личка получил приглашение перейти в московское «Динамо».