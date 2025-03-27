Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2024/25
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат

Личка: "Оренбург" для меня домашняя команда, уважаю людей, работающих в клубе

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка признался, что «Оренбург» остается для него особенной командой, а также отметил теплые отношения с сотрудниками клуба.
Фото: ФК "Динамо"
«Оренбург» для меня — это как бы домашняя команда, потому что я там работал три года. Ко мне очень хорошо относились. Можно сказать, все, кто работал тогда в клубе, работают и сейчас. Да, они находятся в сложной ситуации, но у меня всегда будет хорошее отношение к людям, работающим в этом клубе», — заявил Личка «Матч ТВ».

Марцел Личка занимал должность главного тренера футбольного клуба «Оренбург» с 2020 по 2023 год. За это время команда провела 117 матчей, одержав 67 побед, 18 раз сыграв вничью и потерпев 31 поражение.

В своём первом сезоне под руководством Лички «Оренбург» занял второе место в ФНЛ, однако не смог пройти процедуру лицензирования и остался в лиге вместо повышения в Премьер-Лигу.

В сезоне 2021/22 команда сохранила свой состав и заняла третье место в ФНЛ, что позволило ей участвовать в стыковых матчах. В этих матчах «Оренбург» обыграл «Уфу» со счётом 4:3 по сумме двух встреч и вернулся в Премьер-лигу. Уже в новом сезоне команда смогла занять седьмое место в Российской Премьер-Лиге, после чего Марцел Личка получил приглашение перейти в московское «Динамо».

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится