"Кривцов — классный игрок, мне он нравится. Сейчас, когда Сперцян травмирован, он ведет игру "Краснодара", у него это неплохо получается. Понятно, что в мастерстве Никита уступает Эдуарду, но, в целом, думаю, что из него вырастет хороший игрок", - цитирует Андреева "РБ Спорт".
В текущем сезоне Никита Кривцов провел за "Краснодар" во всех турнирах 26 матчей и записал на свой счет 3 забитых мяча и 2 результативные передачи. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 22-летнего полузащитника в 3,5 миллионов евро, контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.
После 21-го сыгранного тура команда Мурада Мусаева располагается на первой строчке в турнирной таблице российского чемпионата с 46-ю набранными очками в своем активе. В 22-м туре чемпионата России южане примут на своем поле "Факел".
Андреев: Кривцов - классный игрок, в отсутствии Сперцяна он ведет игру "Краснодара"
Бывший спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев высказался об игре полузащитника "Краснодара" Никиты Кривцова.
Фото: РФС