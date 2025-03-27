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"Никакой принципиальности, это работа". Экс-тренер "Спартака" Каррера мог бы возглавить ЦСКА или "Зенит"

Экс-наставник "Спартака" Массимо Каррера ответил на вопрос, согласился бы он возглавить ЦСКА, "Динамо" или "Зенит".
Фото: Getty Images
- К сожалению, это наша работа. Мы профессионалы. В Италии есть тренеры, которые переходят из "Интера" в "Милан", из "Милана" в "Ювентус". Мы подлежим таким переменам в жизни. Невозможно быть только тренером команды, за которую ты сам болеешь. Здесь не может быть такой яркой принципиальности. Потому что это работа.

Массимо Каррера работал помощником Дмитрия Аленичева в московском "Спартаке". В августе 2016 года итальянский специалист стал полноценным главным тренером команды. Под его руководством красно-белые провели 89 матчей, в которых одержали 49 побед, 20 раз сыграли вничью и потерпели 20 поражений. При нем московский клуб выиграл чемпионат России, вернув "Спартаку" чемпионский титул спустя 16 лет, и стал обладателем Суперкубка России. Каррера стал первым иностранным тренером, который смог в первом своем сезоне завоевать золотые медали первенства страны.

Источник: "СЭ"

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